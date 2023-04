Tennis: Torneo Montecarlo. Berrettini si qualifica per gli ottavi

Il romano piega in tre set Cerundolo e si appresta a sfidare Rune MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini si qualifica per gli ottavi di finale del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Il tennista romano ha piegato al secondo turno in rimonta l'argentino Francisco Cerundolo in tre set, con il punteggio di 5-7 7-6(1) 6-4. Per un posto nei quarti Berrettini se la vedrà con il danese Holger Rune, testa di serie numero 6, che ha liquidato l'austriaco Dominic Thiem per 6-2 6-4. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 12-Apr-23 20:08