Calcio: Conference. Salamon sospeso per doping, salta Lech-Fiorentina

Positivo al clortalidone, è stato squalificato per tre mesi POZNAN (POLONIA) (ITALPRESS) – A poche ore dall'andata dei quarti di Conference League contro la Fiorentina, il Lech Poznan perde Bartosz Salamon. La società polacca fa sapere di aver ricevuto comunicazione dalla Uefa in merito alla positività al clortalidone riscontrata dopo la partita col Djurgarden: per il 31enne difensore, in Italia con le maglie di Brescia, Foggia, Sampdoria, Pescara, Cagliari, Spal e Frosinone, è scattata una squalifica di tre mesi. Salomon si è sempre professato innocente e il Lech ha già fatto sapere che presenterà ricorso ma intanto il giocatore non sarà a disposizione per la gara di stasera contro i viola. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 13-Apr-23 14:28