Calcio: Psg. Mbappè “Prossimo obiettivo? Vincere Champions qui”

"Spero accada presto", l'auspicio dell'attaccante PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Il prossimo obiettivo? Vincere la Champions. Ho giocato una finale, una semifinale, i quarti e gli ottavi. Mi manca solo vincerla. Spero accada presto. Dove? Sono parigino, ho un contratto: voglio vincerla al Psg". Kylian Mbappè sembra voler tranquillizzare i suoi tifosi. Ai microfoni di "France 3", l'attaccante non nasconde la grande ambizione di sollevare la coppa dalle grandi orecchie e conta di farlo al Paris Saint Germain nonostante la recente polemica sul promo della campagna abbonamenti del club per la prossima stagione. Mbappè ha un contratto fino al 2024 con opzione per un'altra stagione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 13-Apr-23 10:14