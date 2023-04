Calcio: Semplici “Difficile trovare punti deboli Lazio,ma Spezia pronto”

"La squadra di Sarri ha grande qualità, servirà la massima concentrazione", dice il tecnico dei liguri LA SPEZIA (ITALPRESS) – Un ostacolo di quelli alti. Lo Spezia ospita la Lazio, seconda forza del campionato, nell'anticipo serale della 30esima giornata in programma domani. Un'avversaria in salute, ma anche la squadra di Leonardo Semplici ha dimostrato di essere in palla e di poter dire la sua anche contro rivali di un certo livello. La prova è arrivata sabato scorso con il pareggio in casa di una Fiorentina, costretta a interrompere la striscia di vittorie consecutive e proprio da lì inizia l'analisi del tecnico dei liguri, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i biancocelesti. "Prima di Firenze avevo chiesto ai ragazzi di mettere in campo ciò che sapevamo fare e mi è piaciuta molto l'attitudine di tutti loro, capaci di soffrire nei momenti giusti e attaccare con coraggio in altri. Questo gruppo ha dimostrato di saper affrontare al meglio anche partite contro avversari di valore e l'incontro sarebbe potuto andare anche in altro modo con l'occasione fallita nel finale, ma è stata comunque una gara che ci ha dato grande fiducia e consapevolezza". Un punto importante quello del Franchi, anche in virtù della vittoria in rimonta e in extremis del Verona. "Il gol nel finale è stato particolare e sul piano della classifica ha portato in dote due punti in più al Verona rispetto al pareggio a cui sembrava destinato il match, ma noi dobbiamo pensare in primis al nostro lavoro, continuare a impegnarci partita dopo partita per raggiungere l'identità che vogliamo trovare e restare tutti uniti per centrare l'obiettivo, senza interessarci a cosa accade sugli altri campi", spiega Semplici che domani dovrà fare i conti con qualche defezione. "Non voglio soffermarmi troppo sulle assenze, ma preferisco pensare ai calciatori che ho a disposizione in vista di una partita bella e importante come quella di domani, in cui il nostro pubblico sarà più che mai determinante; è chiaro che avremo di fronte una squadra forte, ma starà a noi rendere loro la vita difficile, cercando fin dall'approccio alla gara di imporci anche caratterialmente". A Firenze si poteva anche vincere, ma nel finale Shomurodov ha cercato la giocata sprecando un gol nei minuti di recupero. "Ha lavorato bene, gli errori capitano, lui ha capito e ha chiesto scusa, ma il calcio va veloce e sa bene che un professionista deve archiviare subito per lavorare ed essere determinante negli impegni futuri". Proseguendo con i singoli, Semplici parla di Maldini. "Nella ripresa di Firenze forse si è un po' fermato, aspettando la palla invece di entrare nel vivo del gioco e questa è proprio una delle cose che gli chiedo e che voglio in generale dalla squadra, ovvero occupare al meglio gli spazi e muoversi sempre con coraggio. In ogni caso, anche se questa settimana non è al top della condizione, il ragazzo è sempre più dentro al gioco di questa squadra e sta crescendo sempre più". Per quanto riguarda Cipot. "È un calciatore di grande qualità, pian piano potrà dare sempre un maggiore apporto e sono sicuro che saprà essere sempre più determinante con il passare delle partite e per il futuro del club data la giovane età". Grande stima della Lazio. "Difficile trovarle punti deboli, è una squadra di grande valore che ora ha come obiettivo solo il campionato e lo sta dimostrando con grandi prestazioni. Sarri è sicuramente riuscito a trasmettere alla squadra le proprie linee guida e noi dovremo cercare di non subire la gara, saper soffrire nei momenti opportuni e tenere molto la palla, interpretando una gara propositiva. Immobile? Contro di me e anche contro lo Spezia ha sempre segnato molto, ma in generale tutta la Lazio ha grande qualità e quindi sappiamo che sarà difficile e servirà massima concentrazione". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 13-Apr-23 16:24