Tennis: Torneo Montecarlo. Musetti nei quarti, battuto Djokovic

Il toscano elimina il numero 1, contro Sinner per un posto in semifinale MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Sarà Lorenzo Musetti a sfidare Jannik Sinner in un derby tutto azzurro nei quarti di finale del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Il tennista toscano, testa di serie numero 16, si è imposto negli ottavi sul serbo Novak Djokovic, favorito del seeding, in tre set, con il punteggio di 4-6 7-5 6-4. Il match era stato interrotto per pioggia sull'1-1 nel terzo set. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 13-Apr-23 20:13