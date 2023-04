Basket: Eurolega donne. Schio ko in semifinale contro Fenerbahce

Il Beretta Famila giocherà domenica la sfida per il terzo posto PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Schio lotta a lungo alla pari contro la corazzata Fenerbahce ma alla fine cade sotto i colpi di Breanna Stewart, che con 24 punti e 11 rimbalzi trascina le compagne al successo per 77-70. È dunque la formazione turca la prima finalista dell'Eurolega femminile a Praga, col Beretta Famila che non riesce a impedirne il 15esimo successo di fila. Le orange erano andate all'intervallo lungo avanti 40-36 ma nel secondo tempo hanno subito la rimonta del Fenerbahce, complice un parziale di 13-0 nel terzo periodo. Jasmine Keys con 19 punti la migliore fra le scledensi che torneranno in campo domenica, alle 17, per la finale per il terzo posto contro la perdente dell'altra semifinale fra ZVVZ USK Praga e CBK Mersin. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 14-Apr-23 17:59