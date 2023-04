Calcio: Juve. Bonucci “Primo atto”, Rabiot “Giovedì un’altra battaglia”

Bianconeri soddisfatti sui social dopo la vittoria in Europa League contro lo Sporting ROMA (ITALPRESS) – Il commento laconico di capitan Leonardo Bonucci racconta alla perfezione lo stato d'animo della Juventus dopo l'1-0 inflitto ieri sera allo Sporting nell'andata dei quarti di Europa League. "Primo atto", scrive su Instagram il centrale bianconero. Ce ne sarà un secondo, definitivo, in Portogallo tra una settimana. Nel frattempo, i giocatori di Max Allegri si godono il momento sui social. "Bravi tutti!! Un'altra battaglia ci aspetta giovedì prossimo per fare un altro passo avanti! Forza", è l'esortazione del centrocampista francese Adrien Rabiot. Federico Gatti, autore del gol vittoria, fotografa così la sua gioia: Indescrivibile". "Non è finita, concentrati per il ritorno", è il monito di un altro difensore, il brasiliano Danilo. "Notti di Europa League. Uniti per lo stesso obiettivo", esorta Bremer. "Vittoria di carattere, grandi ragazzi!", sottolinea Mattia De Sciglio, che ha anche un pensiero per il portiere Szczesny, uscito per un dolore al petto che ha allarmato la 'Vecchia Signora': "Ciò che più conta è sapere che tu stia bene". Il centrocampista argentino Leandro Paredes è lapidario: "Grande vittoria, forza Juve". Così come l'attaccante polacco Arek Milik: "Vittoria importante, avanti così". – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 14-Apr-23 08:39