Calcio: Juve. Szczesny “Sto bene, spero di tornare prima possibile”

"E' stato spaventoso", dice il portiere polacco riferendosi al malore accusato ieri TORINO (ITALPRESS) – "E' stato spaventoso!". Wojciech Szczesny torna su quanto accaduto ieri, postando su Instagram la foto mentre lascia il campo accompagnato dallo staff medico. Il portiere polacco ha sentito un dolore al petto e palpitazioni verso la fine del primo tempo di Juventus-Sporting Lisbona ed è stato sottoposto a esami di controllo allo Stadium, accertamenti che hanno dato esiti rassicuranti. "Grazie a tutti per i vostri gentili messaggi e gli auguri di guarigione. Sto bene e spero di tornare in campo il prima possibile", scrive Szczesny che aggiunge: "Grazie mille allo staff medico dell'Allianz Stadium per il supporto e a Mattia Perin per essere stato il nostro eroe", conclude riferendosi alle parate del suo vice, decisive per difendere e portare a casa la vittoria per 1-0 nell'andata dei quarti di finale di Europa League. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 14-Apr-23 17:54