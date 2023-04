Calcio: Real, Ancelotti “Sarò qui anche la prossima stagione”

"Credo che Florentino voglia che io resti, sono molto a mio agio a Madrid" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Credo che Florentino voglia che io resti, è sempre stato affettuoso con me e continua a esserlo. La società è tranquilla e sono sicuro che sarò qui la prossima stagione, che rispetteremo il contratto". Carlo Ancelotti ribadisce una volta di più di vedersi sulla panchina del Real Madrid anche in futuro, forte di un accordo fino al 2024, nonostante la corte della Selecao. "Di cosa sono più orgoglioso? Di tutto. Finora questa seconda esperienza al Real è stata un successo, spero che continui così, ma la cosa che mi rende più felice è recarmi a lavorare ogni giorno a Valdebebas. Sento l'affetto del club, sono molto a mio agio", aggiunge Ancelotti, che però rinvia i bilanci a più in là: "Le valutazioni si fanno alla fine, può essere una stagione di successo se tutto va bene o una stagione con dei dubbi…". In quel caso il tecnico di Reggiolo si farà trovare con le spalle larghe: "Ascolto le critiche, è normale, ci sono poi quelle che si possono capire e altre no. Le critiche possono aiutarti e darti delle idee per migliorare nel tuo lavoro". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 14-Apr-23 19:41