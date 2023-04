Elkann “Obiettivo Ferrari sarà sempre vincere il Mondiale”

Il presidente del Cavallino: "Tutta la Scuderia è concentrata al massimo per riuscirci" MILANO (ITALPRESS) – "In Formula 1, l'ultimo Campionato del Mondo ha visto un miglioramento della nostra competitività. Tuttavia, il nostro obiettivo è, e lo sarà sempre, quello di vincere il Campionato e Fred (Vasseur, il team principal, ndr) e tutta la squadra della Scuderia sono concentrati al massimo sul raggiungimento di questo obiettivo". Lo ha detto John Elkann, presidente di Ferrari, aprendo l'assemblea degli azionisti della Casa di Maranello. "Nel 2022 abbiamo concluso la stagione del World Endurance Championship vincendo entrambi i titoli Piloti e Costruttori e abbiamo presentato la 296 GT3, la V6 che sostituirà l'uscente 488 GT3, una vettura che ha ottenuto oltre 500 vittorie e che entra nella storia come la Ferrari da corsa di maggior successo fino ad oggi. A ottobre abbiamo presentato la 499 P, la nostra Le Mans Hypercar. Lo scorso marzo, alla 1000 miglia di Sebring, ha segnato il ritorno della Ferrari, dopo 50 anni, nella classe regina del FIA World Endurance Championship. Tutti noi attendiamo con impazienza il nostro ritorno a Le Mans il prossimo giugno", ha aggiunto Elkann. "I lanci della 296 GTS e della Purosangue hanno arricchito il portafoglio prodotti più vario, completo e apprezzato a livello internazionale della nostra storia, garantendo un numero record di ordini fino al 2024", ha concluso il numero uno del Cavallino. – Foto Image – (ITALPRESS). trl/mc/com 14-Apr-23 10:01