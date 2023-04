F1: Gp Australia. Penalità Sainz, Fia esaminerà richiesta Ferrari il 18

Il pilota spagnolo era stato retrocesso dal 4^ al 12^ posto LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La Fia ha fissato per martedì 18 aprile, alle ore 8.00, l'udienza da remoto in cui sentirà Carlos Sainz e la Ferrari in merito alla richiesta di revisione della decisione che, in occasione del Gran Premio d'Australia, ha portato a infliggere 5" di penalità al pilota spagnolo, facendolo retrocedere dalla quarta alla dodicesima posizione. "Crediamo di avere sufficienti argomenti perché il caso venga riaperto – aveva dichiarato nei giorni scorsi il team principal di Maranello, Fred Vasseur – Ci sembra che l'incidente fra Ocon e Gasly, avvenuto nello stesso giro, sia stato trattato in modo diverso". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 14-Apr-23 16:01