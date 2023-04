Lotta: Europei. Chamizo guida la pattuglia azzurra a Zagabria

La rassegna continentale 2023 si disputerà in Croazia dal 17 al 23 ROMA (ITALPRESS) – Si disputeranno a Zagabria, in Croazia, da lunedì 17 a domenica 23 aprile, gli Europei 2023 di lotta libera, greco romana e femminile. Con numeri da campionato mondiale per quanto riguarda i Paesi partecipanti, tra le 30 categorie di peso in gara ci saranno ben 27 campioni continentali in carica, impegnati nella difesa del titolo. Questi i convocati azzurri. Stile libero: Simone Piroddu (57kg), Colin Realbuto (65kg), Gianluca Talamo (70kg), Frank Chamizo (74kg), Simone Iannattoni (86kg), Benjamin Honis (97kg), Abraham Conyedo (125kg). Greco romana: Jacopo Sandron (63kg), Zaur Kabaloev (67kg), Luca Dariozzi (77kg), Mirco Minguzzi (87kg), Nikoloz Kakhelashvili (97kg), Danila Sotnikov (130kg). Femminile: Emanuela Liuzzi (50kg), Morena De Vita (59kg), Elena Esposito (62kg), Dalma Caneva (72kg), Enrica Rinaldi (76kg). Le gare inizieranno lunedì con le eliminatorie delle prime categorie di peso dello stile libero. Le finali, che saranno trasmesse sulla Rai, si disputeranno sempre dalle 18:00 del giorno successivo. Inoltre, in questi Europei parteciperà l'atleta Iman Madhavi, rifugiato politico in Italia, a Milano. Madhavi gareggerà per la squadra dei rifugiati UWW. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 14-Apr-23 12:15