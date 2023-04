Operazione Alcatraz, ecco il pallone per fare entrare i cellulari in carcere

(Adnkronos) – Un pallone da calcio, svuotato della camera d’aria interna e riempito completamente di cellulari, carica batterie e auricolari, per eludere i controlli in carcere. Eccolo, nella foto fornita dai Carabinieri. Sono state 22 le persone arrestate ieri mattina (17 in carcere e 5 ai domiciliari) dai carabinieri e dalla polizia penitenziaria con l’operazione “Alcatraz”. Gli indagati si sono preoccupati “di ricucire perfettamente la parte tolta, utile a riempire il pallone. Una volta pronto il pallone sarebbe stato lanciato all’interno dell’istituto penitenziario da uno dei soggetti arrestati”, spiegano gli inquirenti.