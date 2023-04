Tennis: BJ King Cup. Vincono Giorgi e Trevisan, Slovacchia-Italia 0-2

Le azzurre sono ora a un passo dalle Finals di novembre. BRATISLAVA (SLOVACCHIA) (ITALPRESS) – Camila Giorgi e Martina Trevisan trascinano l'Italia di Billie Jean King Cup, contro la Slovacchia, nel match in scena sul duro indoor della NTC Arena di Bratislava che vale un posto per le Finals di novembre. Dopo i primi due singolari le tenniste azzurre sono in vantaggio per 2-0 sulle slovacche e sono a un passo dalle Finals. La Giorgi, numero 43 del mondo, ha battuto Anna-Karolina Schmiedlova, numero 96 del ranking Wta, per 6-2 6-3. A ruota la Trevisan, numero 20 del mondo, ha sconfitto Viktoria Hruncakova, 127 Wta, con il punteggio di 7-6 (9) 6-3. Domani, dalle 12, gli incontri della seconda giornata (altri due singolari e un doppio). All'Italia del capitano Tathiana Garbin basterà conquistare un punto per ottenere il pass per le Finals. Soddisfatta Camila Giorgi. "Ho giocato un bel match e sono stata solida: sono molto soddisfatta. Ho servito molto bene e sono stata sempre aggressiva. E' stata una settimana molto bella e divertente ma quando arriva la partita devi essere concentrata e io lo sono stata", ha detto l'azzurra. Un'avversaria già affrontata, l'ultima volta proprio quest'anno a Melbourne. "Questo match è stato completamente diverso rispetto a quello degli Australian Open: lì c'era tanto vento, qua si gioca indoor. E poi anche l'ambiente è differente: quello della Nazionale è tutta un'altra cosa". Ha proseguito la Giorgi. Grande feeling con il capitano Tathiana Garbin: "Cosa mi ha detto a fine match? Che era felicissima e lo ero anche io". Domani il primo incontro dovrebbe essere tra le due numero uno dei rispettivi team, ovvero Schmiedlova contro Trevisan. A seguire la sfida tra le due numero due, ovvero Hruncakova contro Giorgi. In chiusura il doppio con, sulla carta, la coppia slovacca Viktoria Hruncakova/Tereza Mihalikova opposta a quella azzurra Elisabetta Cocciaretto/Jasmine Paolini. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 14-Apr-23 19:15