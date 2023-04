Calcio: Barça. Xavi “Liga? Se vinciamo prossime 3-4 gare quasi fatta”

"Siamo in una situazione di vantaggio e vogliamo mantenerla" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Siamo in una situazione privilegiata, con un vantaggio importante, e vogliamo mantenerla. Ma per portare a casa questa Liga mancano ancora tante vittorie". Xavi tiene il Barcellona sul pezzo alla vigilia della gara col Getafe. Il +13 sul Real Madrid a 10 giornate dalla fine è abbastanza rassicurante ma meglio non fidarsi troppo. "Le prossime 3-4 gare sono fondamentali: se le vinciamo, potremo dire di essere quasi campioni", aggiunge Xavi, per il quale si parla di rinnovo: "Sono contentissimo che il mio lavoro venga apprezzato, ci si confronta quotidianamente e non ci saranno problemi, sarebbe così anche se le cose andassero male". Sul rischio di perdere invece Gavi, per il tecnico del Barcellona "non c'è squadra al mondo dove potrebbe essere più felice che qui. È un titolare, è decisivo, credo che il suo futuro passi per il Barcellona, poi spetterà a lui decidere". A proposito di mercato, Xavi glissa su Umtiti, in prestito al Lecce ma di proprietà del Barça ("non è il momento di parlare di giocatori che non sono qui, vedremo quando sarà il momento di pianificare la prossima stagione"), mentre il rinnovo di Busquets "non dipende dal ritorno o meno di Messi, ma dalle sue sensazioni. Sa che per me è importante e se resta, continuerà a esserlo". Infine una battuta su Guardiola: "Lo considero il migliore al mondo, sin da quando ha cominciato. Chiunque passi dalle sue mani, resta affascinato. Non posso paragonarmi a lui, spero un giorno di avere il suo palmares ma non per me quanto per il Barcellona". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 15-Apr-23 16:15