Calcio: Chelsea. Contatti anche con Amorim per panchina

Il tecnico dello Sporting fra i candidati per la prossima stagione LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Frank Lampard resterà al timone fino a giugno, Julian Nagelsmann e Luis Enrique sono le prime scelte ma il Chelsea valuta anche altri profili per la panchina in vista della prossima stagione. Uno di questi, secondo il "Guardian", è Ruben Amorim, attuale tecnico dello Sporting Lisbona e col quale sarebbero stati già avviati dei contatti. Il 38enne allenatore portoghese ha guidato i Leoes al titolo nel 2021, in Champions è uscito nella fase a gironi ma battendo il Tottenham e in Europa League ha fatto fuori l'Arsenal, guadagnandosi i quarti contro la Juventus. Pochettino, attualmente libero, Glasner (Eintracht) e Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) gli altri nomi sotto esame a Stamford Bridge. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 15-Apr-23 10:53