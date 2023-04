Calcio: Serie A. Thiago Motta “Rigori Milan? Giusto non fischiarli”

"Ringrazio i tifosi che ci hanno spinto molto". BOLOGNA (ITALPRESS) – "Nel primo tempo siamo andati in difficoltà perché ci siamo abbassati troppo. Nel secondo tempo ci siamo alzati e abbiamo potuto competere contro un avversario forte. Il pareggio è giusto e ora possiamo pensare alla prossima partita con il Verona". Così Thiago Motta dopo il pareggio tra Bologna e Milan. "I due presunti rigori non concessi al Milan non sono assolutamente punibili. Il fallo di mano arriva dopo un rimpallo, mentre se il contatto su Rebic venisse sanzionato allora bisognerebbe cambiare qualcosa – aggiunge il tecnico -. Ringrazio i tifosi che ci hanno spinto molto. Ci hanno dato una grossa mano. Il Milan parte con un 4-2-3-1 ma poi si trasforma spesso. In certe situazioni. Abbiamo fatto bene contro una squadra di livello contro la quale non è mai facile. Nella ripresa siamo stati meglio in campo, controllando bene il gioco. Con la creatività che abbiamo a disposizione, sono convinto che negli ultimi metri possiamo fare ancora meglio. Il sogno Europa? Pensiamo al presente". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh9/gm/red 15-Apr-23 17:23