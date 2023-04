Calcio: Sousa “Per battere Toro serve gara ad alta intensità”

"Stiamo costruendo la nostra identità cercando di fare risultato ogni partita" SALERNO (ITALPRESS) – "Juric ha più di 70 partite col Torino, una squadra costruita sull'immagine del suo allenatore. Hanno una grande organizzazione difensiva, grande intensità, pressano a tutto campo e sono un avversario difficile da battere". Paulo Sousa mette in chiaro cosa attende domani la sua Salernitana. "Dobbiamo cercare di fare la nostra partita per essere fieri di noi stessi – prosegue il tecnico portoghese – Stiamo costruendo la nostra identità cercando di fare risultato ogni partita. Dobbiamo essere determinati nel poter creare difficoltà ai nostri avversari. Ci sarà bisogno di uno sforzo fisico importante per contrastare i loro punti di forza. Dobbiamo essere bravi a mantenere intensità alta, creare spazi e arrivare al terzo uomo che possa portare avanti la nostra squadra. La resistenza fisica e la velocità negli spostamenti dovrà essere uguale a quella degli avversari. Ma l'atteggiamento che ho visto in settimana ci dà fiducia nel fatto potremo fare una buona prestazione". Sousa dovrà fare a meno di Coulibaly. "A centrocampo l'unica novità che si può avere è un centrocampista in più o no, lo abbiamo provato e lo stiamo valutando – afferma il tecnico granata – Oppure ci potrà essere un giocatore determinante nelle transizioni offensive". "Le due punte? Se ho una squadra che ha capacità di avere controllo del palleggio io giocherei sempre con un giocatore che nell'ultimo terzo possa esprimersi con la qualità di Bonazzoli. Vorrei tanto, però le caratteristiche della nostra rosa non mi permettono di fare determinate scelte", evidenzia ancora Sousa. La Salernitana è reduce da 5 pareggi e per il tecnico "non è un caso, ci mancano forse 2 punti, con la Samp o col Bologna avremmo meritato qualcosa in più. Lavoriamo sempre per fare risultato con i mezzi che abbiamo e la voglia di arrivare a questa salvezza. Dobbiamo essere aggressivi senza palla, saper difendere alti e bassi, creare difficoltà agli avversari togliendo loro tempi e spazi. Mi piace che le mie squadre difendano il più alto possibile. A livello di possesso palla giochiamo più in verticale rispetto alle mie abitudini per una questione di giocatori e momento. Dobbiamo continuare così nelle prossime nove giornate". Senza guardare troppo la classifica: "Non pensiamo agli altri, pensiamo a noi stessi. Questa Serie A sta dimostrando di essere molto competitiva sia in alto, sia in basso". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). aro/glb/red 15-Apr-23 13:41