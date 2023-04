Calcio: Torino. Juric “In questo torneo potevamo fare qualcosa in più”

"Serve un grande spirito per le ultime gare, c'è bisogno che si dimostri la voglia di rimanere" TORINO (ITALPRESS) – "Dobbiamo reagire e non accettare le ultime partite. Affrontiamo una squadra con un attacco importante e che non perde da sei partite". Così Ivan Juric, tecnico del Torino, in vista della sfida contro la Salernitana, in programma domani alle 15. "Possiamo fare la partita contro tutte le squadre di questo campionato, siamo competitivi e creiamo occasioni. Poi quando troviamo le squadre di bassa classifica non abbiamo una grande supremazia. Significa che se non siamo al massimo in tutto difficilmente riusciamo a vincere. Serve un grande spirito per le ultime gare, c'è bisogno che si dimostri la voglia di rimanere". Sulle modifiche in difesa vista la squalifica di Schuurs: "Djidji giocherà, siamo contenti di Gravillon ma Djidji è molto forte. Poi Buongiorno al centro, mentre Rodriguez tornerà a sinistra". Poi Juric si è soffermato sulle condizioni della sua squadra: "Ilic ha fatto la settimana con noi ma non so se gioca, adesso vediamo. Per Aina e Zima è ancora lunga. Vlasic? Ho lo stesso rapporto con tutti ed è buono con tutti. Non credo che sia legato all'incertezza sul futuro: ha fatto bene un periodo e meno bene dopo il Mondiale. Si allena bene, è entrato bene da centrocampista, cercheremo di sfruttarlo al meglio sperando che ritrovi la brillantezza della prima parte di campionato". Infine, il tecnico granata ha concluso parlando degli aspetti negativi che hanno contraddistinto questo campionato: "Noi siamo una squadra media, ma siamo stati poco attenti ai particolari e abbiamo perso 10 punti sulle palle inattive. Quest'anno potevamo fare meglio sia io che Davide (Vagnati, ndr), questa è la mia sensazione. Futuro? Non penso al prossimo anno. Per la prima volta in quattro anni mi sento che potevo far meglio". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 15-Apr-23 17:27