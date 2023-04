Calciomercato: Borussia Dtm. Per Bellingham è sfida Real-ManCity

I gialloneri valutano il 19enne centrocampista inglese 150 milioni di euro MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jude Bellingham sarà ceduto dal Borussia Dortmund a peso d'oro e la corsa al 19enne centrocampista inglese sembra ormai essere ristretta a due club: Real Madrid e Manchester City. I gialloneri quotano il loro gioiello 150 milioni di euro, richiesta che avrebbe convinto il Liverpool a sfilarsi definitivamente, preferendo investire quella cifra su due-tre centrocampisti. Lo stesso Real – che da tempo vede in Bellingham l'erede di Modric e che potrebbe contare sulla preferenza del giocatore – starebbe riflettendo visto l'ammontare dell'operazione: i blancos non vorrebbero superare i 100 milioni per il cartellino, considerando poi le commissioni e l'ingaggio di Bellingham, che cerca un contratto di sei anni. Il City si farebbe meno scrupoli e occhio anche al possibile inserimento dello United dovesse cambiare proprietà ma a Madrid – riporta "As" – non disperano e potrebbero far leva anche sugli ottimi rapporti col Borussia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 15-Apr-23 10:21