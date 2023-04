Calciomercato: Napoli, Chelsea punta Osimhen anche senza Champions

I Blues pronti a sfidare Bayern, Psg e United LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Chelsea è deciso a entrare in corsa per Victor Osimhen, confidando di potersi assicurare il 24enne attaccante nigeriano del Napoli anche in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions. La concorrenza di Bayern, Psg e Manchester United non spaventa i Blues: stando al portale "90min", il Chelsea farebbe leva sul desiderio del giocatore di misurarsi con la Premier e di farlo con la maglia indossata dal suo idolo, Didier Drogba. Fra l'altro lo United sta parallelamente portando avanti i contatti per Kane, i bavaresi difficilmente potrebbero eguagliare economicamente la proposta del Chelsea – che finanzierebbe l'operazione cedendo giocatori come Gallagher, Havertz, Pulisic e Ziyech – mentre il Psg ha prima ancora diversi nodi da sciogliere per la prossima stagione, in primis quello legato all'allenatore. Ecco perchè a Stamford Bridge sono fiduciosi di poter allestire un tandem Nkunku-Osimhen per rilanciarsi dopo un'annata deludente. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 15-Apr-23 13:43