Lecce attende Samp, Baroni “Arrivare presto al nostro obiettivo”

"Ci siamo preparati, ma sono delle gare in cui al di là dell'avversario conta centrare la prestazione". LECCE (ITALPRESS) – Il Lecce ospita la Sampdoria nel match lunch di domani per cercare tre punti cruciali in ottica salvezza. Alla vigilia del match, mister Baroni ha presentato la sfida ai blucerchiati: "Nelle ultime partite hanno cambiato diversi sistemi di gioco. Ci siamo preparati, ma sono delle gare in cui al di là dell'avversario conta centrare la prestazione, come nel caso di altre occasioni in questo campionato. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, passa tutto dalle nostre mani, non mi piace pensare all'avversario. Conosciamo il valore di questa partita. Dobbiamo capire come arrivare al nostro obiettivo e serve farlo nel più breve tempo possibile. Ci siamo preparati sul come e abbiamo rafforzato le cose che stanno funzionando, con una lucida critica per migliorare alcune situazioni che in questo momento ci hanno un pochino penalizzato. Testa alla prestazione, la squadra non deve avere oggi blocchi mentali. Conta solo andare forte e rimanere attaccati alle nostre certezze. In questi casi è importante saper leggere nel migliore dei modi la partita". Fondamentale, a detta del tecnico, la spinta dei tifosi salentini presenti al Via del Mare: "I tifosi ci hanno giustamente richiamato. La squadra poche volte è stata al di sotto degli avversari dal punto di vista prestativo. Quando si alza l'importanza delle partite è sempre meglio, ma fa parte del nostro percorso di crescita, quella di domani sarà un'opportunità importante". Diversi i dubbi di formazione, con il centrocampo protagonista: "Tutti si sono allenati bene, chiunque entrerà in campo farà del suo meglio. Fra i ragazzi c'è grande entusiasmo, devono sentirsi liberi nella testa e nelle gambe. Ciò che contraddistingue queste partite è chi fa meno errori. Ci sono ancora dei dubbi, mancano meno di 24 ore in cui farò delle valutazioni, ma so di poter contare su un gruppo che sta bene. Sia Maleh che Gonzalez sono forti e possono darci tanto. Gonzalez deve alleggerirsi. Per far bene deve avere gioia negli occhi e nella testa, sa come riuscire a farlo". Non si opterà per un cambio modulo, con il sistema di gioco che continuerà ad essere il 4-3-3: "Il nostro sistema non cambia perché i ragazzi hanno delle certezze con questo modulo. Oudin? Contro il Napoli ha fatto una buona partita, ma contro la Sampdoria ci sarà bisogno di tutti, perché nei quasi 100 minuti di gioco servono giocatori che hanno voglia e che stanno bene e per fortuna ne abbiamo tanti". Difficile dunque che il francese possa strappare una nuova maglia dal primo minuto. Molto più probabile che a spuntarla nel ballottaggio sia Strefezza, che con Di Francesco sarà chiamato a coadiuvare il centravanti. Quest'ultimo sarà probabilmente Ceesay, ma occhio alla concorrenza di Colombo (che ad ogni modo entrerà per staffettare). A centrocampo rientra dalla squalifica Blin, mentre Maleh si gioca un posto con Gonzalez. Gallo, infine, è tallonato da Pezzella per un posto sulla fascia sinistra. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). zzc/gm/red 15-Apr-23 13:24