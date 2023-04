Atletica: Aouani trionfa sulle strade di Roma

Il fondista delle Fiamme Azzurre stacca tutti nella Capitale. ROMA (ITALPRESS) – Trionfa il favorito nella Roma Appia Run, evento che taglia il traguardo della 24esima edizione. A dominare nella corsa della Capitale sui 13 chilometri è Iliass Aouani, alla prima gara dopo aver migliorato un mese fa a Barcellona il record italiano di maratona. L'atleta delle Fiamme Azzurre stacca tutti gli avversari fin dalle prime battute e si impone con il tempo di 39:31. Quasi un minuto il vantaggio nei confronti di Nekagenet Crippa (Esercito) che chiude in 40:26 mentre finisce al terzo posto il burundese Jean Marie Bukuru (Atletica Saluzzo) con 41:09. Nemmeno la leggera pioggia caduta sulla zona delle Terme di Caracalla nelle prime ore della mattinata riesce a rovinare la festa, con un tiepido sole ad accogliere il vincitore: "Sono contento di aver deciso di partecipare a questa gara – le parole di Aouani – per ritrovare il mood agonistico. Ho corso libero, con leggerezza, senza neppure conoscere il percorso che ho trovato bellissimo ma anche difficile, e sono molto soddisfatto della mia prestazione. E poi correre a Roma è magnifico, ti godi la città mentre gareggi. Per il prosieguo della stagione mi appresto a correre i 10.000 in pista ma l'obiettivo è migliorare i miei tempi". Nella prova femminile Micheline Niyomahoro (Atletica Cascina), 21enne del Burundi, coglie il successo in 47:02 davanti alla norvegese Live Solheimdal che si piazza seconda con 47:18. Sul terzo gradino del podio Elisa Palmero (Esercito) nel crono di 47:57. Più di 5000 i partecipanti in base alle cifre comunicate dagli organizzatori nella manifestazione allestita da Acsi con la collaborazione di Acsi Italia Atletica e di Acsi Campidoglio Palatino, in quella che è l'unica corsa al mondo a disputarsi su ben cinque pavimentazioni diverse: asfalto, sampietrino, basolato lavico, lo sterrato del Parco della Caffarella e la pista dello stadio delle Terme di Caracalla. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 16-Apr-23 15:36