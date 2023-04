Europei ginnastica, doppio argento azzurro con Esposito e Macchini

L'Italia chiude con sette medaglie la rassegna continentale. ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Due argenti per l'Italia nella giornata conclusiva degli Europeo ginnastica artistica ad Antalya che portano il totale a sette medaglie complessive. A conquistarli Manila Esposito e Carlo Macchini. Nella giornata conclusiva della rassegna continentale i due azzurri hanno conquistato l'argento rispettivamente alla trave e alla sbarra. Per entrambi si tratta del primo sigillo europeo a livello individuale. La sedicenne campana, grazie ad uno splendido esercizio, ha totalizzato il punteggio finale di 13.700. Davanti a lei soltanto l'olandese Sanne Wevers, che si è aggiudicata l'oro per un solo decimo (13.800). Sul gradino più basso del podio si è piazzata la britannica Ondine Achampong (13.533). Prova degna di nota per l'azzurra, che in quest'edizione si era già messa al collo l'argento nella competizione a squadre. Esulta anche l'anconetano, che ha chiuso il proprio esercizio con lo score di 14.233. L'azzurro, protagonista del primo punteggio in qualifica, è riuscito a mettersi alle spalle il forte ucraino Illia Kovtun (bronzo con 13.966). La medaglia d'oro è andata al croato Tin Srbic, che ha beffato l'italiano per soli 33 millesimi (14.233). L'ultima giornata di gare ha visto in azione anche Alice D'Amato, reduce da ben tre medaglie tra gara a squadre e individuale. La ventenne genovese, impegnata sia alla trave sia nel corpo libero, ha terminato il proprio percorso in terra turca con un doppio quinto posto. In casa azzurra, infine, da segnalare l'ottavo posto di Matteo Levantesi alle parallele pari. Pizzico di rammarico per il marchigiano, autore del terzo punteggio in qualifica ma penalizzato da qualche sbavatura di troppo nel corso dell'esercizio. – foto ufficio stampa FGI – (ITALPRESS). gm/red 16-Apr-23 15:26