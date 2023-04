Fiorentina, Italiano “Contro l’Atalanta esame difficile”

I viola arrivano all'appuntamento dopo 10 successi in 11 gare FIRENZE (ITALPRESS) – Contro l'Atalanta "ci aspetta una partita veramente molto difficile, contro una squadra che in trasferta ha vinto di più, che risulta molto pericolosa. E' una realtà nel campionato italiano di altissimo livello con un gioco davvero molto efficace ed un allenatore molto bravo. Per noi è un altro esame difficile e complicato, e lo prepareremo cercando di applicare bene quello che vogliamo fare, ed essendo bravi ad approntare la strategia della partita". Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. I gigliati sono reduci da dieci successi ottenuti nelle ultime undici gare, e vivono un momento davvero magico fra campionato e prestazioni in Coppa Italia e Conference League. "L'Atalanta è piena di talento e di giocatori di qualità, sarà un'avversaria da affrontare con la massima intensità perché sono una squadra che va forte e sarà una sfida che dal punto di vista dell'impatto fisico ci chiamerà ad uno sforzo enorme-ha aggiunto Italiano-. Si conoscono le caratteristiche delle formazioni di Gasperini, da questo punto di vista dobbiamo farci trovare pronti e mi auguro che le energie ci siano perché dobbiamo controbattere colpo su colpo ad una squadra importante". "Puntare alla vittoria deve essere una costante -ha proseguito Italiano -. Ci sono nove partite e tanti punti a disposizione, ed abbiamo voglia di farne tanti, di risalire ancora in classifica e di fare una prestazione di altissimo livello davanti al nostro pubblico. Ci saranno tantissimi obiettivi da rincorrere nella gara contro l'Atalanta e cercheremo di raggiungerli". E a chi gli ha chiesto se vi saranno cambi di formazione per la gara in programma domani, Italiano ha risposto: "Credo che siano inevitabili. Stiamo arrivando al finale di stagione, siamo ancora dentro tre competizioni, iniziano ad arrivare risultati importanti, più ci si avvicina alla conclusione e piu' le difficoltà aumentano, cercheremo di mettere in campo undici elementi che dovranno subito andare forte, e valuteremo fra oggi e domani chi dovrà mettere in difficoltà dall'inizio l'Atalanta". Fra i giocatori che in settimana hanno fatto la differenza in casa viola c'è Nico Gonzalez autore di un gol ed un assist nella trasferta europea contro il Lech Poznan. "E'stato di parola perchè nel corso della presentazione della partita aveva detto di sentirsi bene, di essere motivato e di voler cercare di dare una mano alla squadra -ha sottolineato Italiano -. Io credo che abbia fatto una grande gara, quando un attaccante ed un giocatore del suo livello è così determinante penso che ne traggano vantaggio tutti ed è più facile arrivare ad ottenere un risultato positivo. Insieme a lui lo ha fatto tutto il resto della squadra, abbiamo fatto veramente una gara di altissimo livello e ne siamo contenti". foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). xb8/pc/red 16-Apr-23 12:37