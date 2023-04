Lecce, Baroni “Prestazione importante, spiace per il pari”

Il tecnico dei salentini assolve i suoi dopo l'1-1 con la Samp LECCE (ITALPRESS) – "I giocatori sanno di aver fatto una prestazione importante. In alcune situazioni si poteva far meglio, ma la prova c'è stata. Dobbiamo continuare così. Dispiace, perché la squadra ha interpretato bene la gara con lucidità ed equilibrio. Saremo più forti di queste situazioni". Queste le parole di Marco Baroni ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio tra Lecce e Sampdoria. "Sul gol preso non siamo stati veloci nel riposizionarci. È l'unico tiro che abbiamo subito, al di là di una punizione. Siamo stati precipitosi nell'attaccare in quell'azione prima dell'1-1 – aggiunge il tecnico giallorosso -. Paghiamo tutto a carissimo prezzo, ma dobbiamo lavorarci. All'intervallo ho detto ai ragazzi di non abbassarsi. Avevamo però speso tanto contro una squadra in difficoltà ma con giocatori importanti. La nostra classifica qualche domenica fa poteva far pensare a una situazione diversa, ma questo è un campionato difficile in cui bisogna sempre rimanere dentro. Dall'esterno c'è un po' di preoccupazione e la comprendo, ma il gruppo è compatto. C'è fiducia. Oudin ha le qualità per giocare nel ruolo di mezzala e sono convinto possa essere una soluzione importante all'interno del nostro sistema. Finché ha avuto energie l'ho tenuto in campo perché ha fatto bene". – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). xh9/pc/red 16-Apr-23 15:09