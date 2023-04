Mondiale Motocross, in Trentino vince Prado

Per lo spagnolo un primo e un terzo posto ROMA (ITALPRESS) – Jeffrey Herlings su Ktm si è aggiudicato gara 2 nel quarto appuntamento del mondiale di Motocross in Trentino. Il pilota olandese ha preceduto sul podio il francese della Yamaha Maxime Renaux, staccato di sei secondi. Sul gradino più basso del podio lo spagnolo Jorge Prado (GasGas) che è però il vincitore dell'appuntamento in Trentino e conduce la classifica con 201 punti davanti a Renaux, Herlings e Febvre. Prado, infatti, si era aggiudicato gara 1 precedendo Maxime Renaux. Terza piazza per Ruben Fernandez. Per quanto riguarda gli italiani Mattia Guadagnini (GasGas) ha chiuso con un quarto e un decimo posto; Alberto Forato (Ktm) con un quinto e un quindicesimo. Sempre assente lo sloveno Tim Gajser (Honda) che continua la riabilitazione dopo il brutto incidente di febbraio. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 16-Apr-23 18:03