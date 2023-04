Nuoto: Assoluti. Pass mondiale per Restivo

Salgono a 10 gli azzurri qualificati per le gare iridate di Fukuoka. RICCIONE (ITALPRESS) – Salgono a 12 i pass mondiali e a 10 gli atleti qualificati per Fukuoka 2023 al termine della quarta giornata degli Assoluti di nuoto, in scena a Riccione. Matteo Restivo si aggiunge agli 11 pass e ai 9 atleti già qualificati nelle tre giornate precedenti, condite da tre record italiani: quello assoluto individuale di Sara Franceschi nei 200 misti e quelli di società delle ragazze dei Carabinieri nella 4×100 stile libero e delle Fiamme Gialle nella 4×100 mista. Il "dottor" Restivo vince i 200 dorso con 1'56"96, molto inferiore all'1'57"50 richiesto dalla tabella A, e prenota anche lui il biglietto per Fukuoka 2023. "C'era veramente tanto dentro questa gara", racconta il primatista italiano dei 200 in vasca lunga, con 1'56"29 nuotato a Glasgow l'8 agosto 2018, allenato da Paolo Palchetti per Carabinieri e Rari Nantes Florentia. Laureato in medicina e chirurgia, il friulano è stato il primo sportivo italiano a esserci vaccinato contro il Covid-19 e ha da poco concluso un master di secondo livello. "Era un po' di tempo che non nuotavo così bene. Ho attraversato momenti non felici per dubbi avuti dopo un'annata, il 2022, non andata alla grande. Adesso sono galvanizzato e grato verso le persone che mi hanno sempre dimostrato affetto in questo periodo. È faticoso mantenere sport e studio: ho finito da poco un master di secondo livello. La mia è la storia di chi con il sacrificio è riuscito a fare due cose insieme". Nei 200 stile libero nessuno è completamente soddisfatto: Marco De Tullio perché ha vinto "soltanto" con 1'47"13 che non basta per qualificarsi ai mondiali anche in questa distanza (è già a Fukuoka con i 400 stile libero), il primatista italiano Filippo Megli che è terzo con 1'47"82, lontano sia dal tempo limite richiesto (1'46"26 per il primo e 1'45"80 per il secondo) che dal suo record assoluto (1'45"67) e Thomas Ceccon, secondo nella finale B in 1'49"44 (dietro ad Alessio Proietti Colonna, 1'48"68) da dove sperava di fare l'exploit. "Il tempo non mi soddisfa proprio – dice Marco De Tullio, argento con la 4×200 e quarto nella gara individuale agli Europei di Roma 2022, allenato da Christian Minotti per l'Aniene -. La nota positiva è che ho confermato il titolo sia nei 200 che nei 400 stile libero. Stamattina le sensazioni erano migliori". La donna copertina di questa quarta giornata è sicuramente la sedicenne Sara Curtis che, dopo un'ottima batteria dove stabiliva il primato personale, vince la finale dei 50 stile libero con il record italiano cadette di 25"14, conquistando il primo titolo assoluto in carriera. Sorride di gioia la neoprimatista giovanile di Cuneo, tesserata per il Team Dimensione Nuoto, preparata da Thomas Maggiora e bronzo agli Eurojunior di Otopenj 2022, tifosa del Torino e iscritta all'Istituto Tecnico Economico e Turistico di Savigliano. Da bambina sognava di diventare una campionessa di nuoto ed ora è la sesta performer italiana all time (ex aequo con Nicoletta Ruberti). Forse è cominciata una bellissima carriera. Il precedente record nazionale cadette era di Giorgia Biondani con il 25"15 del 18 aprile 2015, sempre a Riccione. Campionato assoluto da incorniciare anche per Anita Gastaldi, ventenne del Nuoto Torino, allenata da Fabrizio Clary, che nei 100 dorso vince il primo titolo assoluto in carriera, stabilisce il record personale con 1'02"26 (29"38 al passaggio di metà gara) e con il suo crono permette la qualificazione ai mondiali della 4×100 mista. "Un assoluto da ricordare per me – afferma la Gastaldi -, questa è la ciliegina sulla torta. Non mi aspettavo questo successo e in una disciplina non proprio mia". Chiusura di sessione con il successo delle ragazze dei Carabinieri che sfiorano il record italiano di società con la staffetta 4×200 stile libero: vincono la serie con 8'01"37 e si fermano a 35 centesimi dal record dell'Aniene (8'01"02) nuotato il 16 aprile del 2015 sempre nella piscina romagnola. Le staffettiste soddisfatte e sorridenti sono Giulia D'Innocenzio (1'59"73), Paola Biagioli (2'00"75), Linda Caponi (1'59"06) e Anna Chiara Mascolo (2'01"83). Il pomeriggio si era aperto con la sfida emozionante tra Federico Burdisso e Piero Codia sui 100 farfalla. Parte forte Codia che prende subito la testa delle gara ma la sua virata è lunga, Burdisso lo recupera e sorpassa nella vasca di ritorno e i due chiudono spalla a spalla; Burdisso vince in 51"86, Codia è secondo a un centesimo (51"87). I tempi non sono sufficienti per qualificarsi ai mondiali (limiti 51"67 per il primo e 51"29 il secondo) ma grazie al tempo di Burdisso la staffetta 4×100 mista è qualificata. E' critico con se stesso Federico Burdisso. "Gara non dico da dimenticare ma nulla di speciale. Mi sono sentito meglio in batteria. Recriminare non serve: penso al futuro", commenta il bronzo olimpico e primatista italiano dei 200 farfalla di Esercito e Aurelia Nuoto che da quest'anno, conclusi gli studi negli Stati Uniti, si allena con Claudio Rossetto al Centro Federale di Ostia. 