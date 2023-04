Sampdoria, Stankovic “Emotivamente ci siamo ancora”

Il tecnico dei blucerchiati lamenta un primo tempo sottotono dei suoi LECCE (ITALPRESS) – "Oggi abbiamo fatto un primo tempo sottotono contro un Lecce molto organizzato che ci ha punito in ripartenza. Eravamo poco brillanti e non siamo stati bravi, ma abbiamo aggiustato qualcosa all'intervallo. I quattro cambi sono serviti per dare una scossa. A quel punto abbiamo rischiato poco creando qualche occasione. Alla fine avremmo forse potuto portare a casa qualcosa in più". Così Dejan Stankovic dopo il pareggio tra Lecce e Sampdoria. "Emotivamente parlando i ragazzi sono presenti. Chi lavora da dentro sa bene le difficoltà che ci sono. Io non mi posso arrabbiare con loro anche se sbagliano, perché provano a dare tutto – aggiunge il tecnico blucerchiato -. Giochiamo ogni partita con grande pressione, sapendo che se la sbagli sei fuori. Chi è entrato dalla panchina ha dimostrato attaccamento a questo gruppo. Faccio i complimenti ai giocatori, non era facile uscire con un pareggio dopo un primo tempo così. Era una sfida importante anche per loro. È un punto che non muove la classifica, ma dobbiamo prepararci per la prossima. I ragazzi stanno dando tutto. Sul gol preso è mancato la convinzione di Zaniolo e Leris di stringere, perché se avessero scalato di 10 metri non sarebbe nata l'occasione. Sono errori che non dobbiamo più ripetere". – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS) xh9/pc/red 16-Apr-23 15:31