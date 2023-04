Sci alpino: Allenamenti per azzurre Cdm polivalenti a Livigno

Brignone e compagne per una settimana sulle nevi della località valtellinese. MILANO (ITALPRESS) – La squadra femminile di Coppa del mondo polivalenti di sci alpino torna protagonista per una settimana di allenamenti a Livigno. Sulle nevi della località valtellinese, le azzurre sono impegnate in una serie di test da oggi a domenica 23 aprile. Presenti, convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi, Federica Brignone, Elena Curtoni, Karoline Pichler, Laura Pirovano, Nadia e Nicol Delago, Asja Zenere ed Elisa Platino, oltre ad Alessia Guerinoni, convocata a scopo riabilitativo. Lo staff tecnico che seguirà il gruppo sarà composto, oltre che dallo stesso dt Rulfi, da Giovanni Feltrin, Luca Scarian, Davide Brignone, Luca Borgis, Paolo Bianchetti, Damiano Scolari, Darwin Pozzi, Fabrizio Brunozzi, Paolo Stefanini e Giorgio Pavoni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 16-Apr-23 15:18