Basket: Nba. Play-off, ok la prima per Miami, Denver, Clippers e Lakers

Definito il quadro di gara-1 dei quarti di finale delle due Conference NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Inizia con una vittoria Miami i quarti di finale dei play-off della Eastern Conference dell'Nba. Gli Heat superano in trasferta i Milwaukee Bucks per 130-117 con 35 punti di Butler, top-scorer dell'incontro. Buona la prima nella Western Conference anche per Denver, Clippers e Lakers. I Nuggets battono sul parquet di casa i Minnesota Timberwolves per 109-80 con 24 punti di Murray, mente i due quintetti di Los Angeles si portano sull'1-0 nella serie mettendo al tappeto, rispettivamente, i Phoenix Suns (115-110, 38 punti di Leonard) e i Memphis Grizzlies (128-112 nonostante i 31 punti, tra i padroni di casa, di Jackson). – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 17-Apr-23 08:33