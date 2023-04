Calcio: Ancelotti “Vogliamo scrivere altra pagina storia Real”

"Il mio futuro? Ho un contratto fino al 2024 e voglio restare qui" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Kepa dice che il Real è il re della Champions? A livello di storia sì, noi siamo parte di questo grande club che l'ha vinta 14 volte e ci piacerebbe rendere questa storia ancora più grande vincendo di nuovo questa coppa". Carlo Ancelotti torna da rivale a Stamford Bridge, con in tasca mezzo biglietto per la semifinale di Champions grazie al 2-0 ottenuto sul Chelsea al Bernabeu. "Stiamo bene, motivati come sempre. Sono partite importanti di una competizione importante. Mancano 90 minuti e in Champions può succedere di tutto per cui saremo pronti a giocare al nostro meglio". Cinque vittorie nelle ultime nove edizioni, per il Real prima della 'Decima' arrivata proprio con Ancelotti nel 2014 già raggiungere la semifinale era un successo dopo le tante delusioni negli anni precedenti. "In questo club sappiamo quello che dobbiamo fare, che non è vincere sempre ma giocarcela fino alla fine con tutte le energie che abbiamo. Magari avremo la fortuna di giocare un'altra semifinale e un'altra finale, ma dobbiamo andare passo per passo". Ad Ancelotti viene anche chiesto della presenza di Todd Boehly nello spogliatoio del Chelsea. "Potrebbe essere uno stimolo per i calciatori. Il Chelsea non attraversa un buon momento e credo possa spingerli a giocare meglio. Per me non sarebbe un problema se il presidente venisse dopo ogni partita, ha il diritto a sapere il perchè delle decisioni dell'allenatore". E a proposito della situazione dei Blues, Ancelotti avverte: "Il Chelsea è in un momento difficile ma ha davanti un'opportunità enorme per cui dovremo cercare di dare il massimo domani". Inevitabili le domande sul futuro ma la risposta è la solita: "Non voglio parlare della mia situazione, ho un contratto fino al 2024 e mi piacerebbe restare al Real". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 17-Apr-23 20:11