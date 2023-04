Calcio: Champions. Kjaer “Battuto Napoli 2 volte, possiamo farlo ancora”

"Saranno ancora più aggressivi, dovremo restare compatti" MILANO (ITALPRESS) – "Hanno fatto una stagione fantastica ma li abbiamo già battuti due volte nelle ultime due partite e possiamo batterli di nuovo. Deve essere questa la nostra mentalità, dobbiamo giocare da Milan". Simon Kjaer suona la carica alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions contro il Napoli al Maradona. "Sono queste le partite che ti spingono ad allenarti ogni giorno, sarà una delle più belle partite della mia carriera – confessa il difensore danese a 'Milan Tv' – Dovremo essere compatti, all'andata nei primi dieci minuti abbiamo trovato delle difficoltà e in questi momenti bisogna capire come giocare, come uscirne, anche su questo aspetto siamo cresciuti tanto. Ci sarà Osimhen? Non cambierà tanto, è un giocatore con tantissime qualità, molto veloce, molto fisico, sta facendo una stagione fantastica, ma l'importante è difendere tutti e attaccare tutti, dobbiamo essere messi bene in campo perchè loro hanno tanta qualità". Kjaer si aspetta un Napoli "ancora più aggressivo rispetto alle ultime due partite, giocheranno con tutto lo stadio dietro e dovremo farci trovare pronti. Dobbiamo mostrare il nostro carattere e avere il coraggio di giocare, le qualità le abbiamo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 17-Apr-23 17:33