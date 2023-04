Calcio: Champions. Lampard ci crede “Tutto è possibile”

"Ancelotti un grande allenatore, gli va riconosciuto grande merito" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Se siamo a pezzi? Non direi così, non siamo però dove vogliamo essere. La classifica è quella che è e in Champions partiamo da 0-2. Dobbiamo lavorare per ribaltare tutto". Frank Lampard è consapevole del momento del Chelsea, un momento che in parte ricorda quello vissuto nel 2012, che portò poi però alla conquista della Champions. "All'epoca attraversammo molti momenti difficili, Barcellona, Napoli, fu una corsa incredibile. Considerando la situazione attuale e l'avversario che abbiamo davanti, passare il turno sarebbe ovviamente speciale – ammette – Il Real ha un grande allenatore, che conosco benissimo per averci lavorato insieme, gli va riconosciuto grande merito. Lo scorso anno ha guidato la squadra fino alla finale con una resilienza incredibile. Hanno un gruppo di calciatori che hanno giocato ai più alti livelli per molto tempo, dimostrando di avere talento, etica del lavoro e leadership per trascinare gli altri. Hanno un'ottima ricetta per il successo e grande unione". E guardando al passato in Champions dei Blues e a certe imprese, sottolinea: "Tutto è possibile. Abbiamo una squadra competitiva e meritiamo di essere qui. Ma dobbiamo fare attenzione ai paragoni: dietro quel gol di Fernando Torres al Barcellona c'era tantissimo lavoro dietro. L'unica cosa che si può dire è che è sempre possibile fare la storia e anche noi abbiamo l'opportunità di riuscirci". Magari con la spinta di Stamford Bridge: "Non ho dubbi che l'atmosfera sarà positiva. Starà a noi come squadra giocare con voglia e consapevolezza di voler ribaltare la situazione. Ho giocato qui così tante partite di Champions da sapere che l'ambiente sarà grandioso ma toccherà a noi coinvolgere il pubblico che potrà darci una mano", conclude il tecnico inglese. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 17-Apr-23 19:06