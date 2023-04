Calcio: Sassuolo. Carnevali “Con Juve vittoria meritata, sogno Europa”

"Teniamoci stretto quello che di buono stiamo facendo". ROMA (ITALPRESS) – "Importante per Defrel aver segnato il 50° gol, così come importante è stata la prestazione del Sassuolo; abbiamo meritato la vittoria contro la Juventus, siamo in un periodo molto favorevole. Teniamoci stretto quello che di buono stiamo facendo". Lo ha dichiarato Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. "Eravamo coscienti delle difficoltà che potevamo incontrare nella prima parte di campionato per via delle cessioni importanti come Raspadori e Scamacca. Abbiamo dovuto dare spazio ai giovani ma avevo anche fiducia nell'allenatore. La Serie A è un campionato difficilissimo, ci vuole poco o nulla per sbagliare. Il sogno è portare il Sassuolo nuovamente in Europa. Normale che c'è sempre l'ambizione di un grande club, ma ho la fortuna di avere un rapporto speciale con la proprietà e credo che il Sassuolo sia un grande club", conclude Carnevali. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 17-Apr-23 15:29