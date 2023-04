Calcio: Spezia. Porte aperte al Picco in vista della Samp

Il derby è in programma sabato sera. LA SPEZIA (ITALPRESS) – Domani alle 15 la squadra di Semplici disputerà un allenamento a porte aperte sul terreno del Picco, in vista dell'importante sfida in trasferta contro la Sampdoria, in programma sabato alle 20:45. "Ai tifosi aquilotti, che mai hanno fatto mancare la propria vicinanza alle Aquile, sarà dunque data la possibilità di prendere parte al terzo allenamento a porte aperte della stagione, la giusta occasione per rinnovare la propria passione e il proprio sostegno alla maglia bianca, per continuare a lottare insieme nelle ultime otto decisive gare della stagione. L'ingresso libero sarà consentito esclusivamente nel settore Distinti e i cancelli dello stadio apriranno a partire dalle ore 15:45" fa sapere la società. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/com 17-Apr-23 15:36