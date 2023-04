Calcio:Laporta “Vogliono destabilizzare Barça, arbitri favoriscono Real”

Il presidente blaugrana interviene sul caso Negreira: "Nessuna corruzione" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Una conferenza stampa fiume per negare ogni illecito, rassicurare i tifosi e puntare il dito contro Javier Tebas, presidente della Liga, e soprattutto gli storici rivali del Real Madrid. Joan Laporta difende a spada tratta il Barcellona, finito nella bufera per il caso Negreira, un caso che per il massimo dirigente blaugrana è stato montato ad hoc per mettere in difficoltà il club. "Il Barcellona non ha mai compiuto alcuna azione che avesse lo scopo o l'intenzione di alterare la competizione al fine di avere un vantaggio sportivo a suo favore. La Procura non ha potuto dimostrare che i pagamenti effettuati a società legate a Negreira finissero con l'influenzare le nomine arbitrali o i risultati sportivi, non ha potuto perché non era così. Qui si parla di una consulenza tecnica arbitrale fatta da persone con una carriera nel mondo del calcio e nel mondo degli organi arbitrali. Ciò non costituisce di per sé nulla di illegale. Il caso Negreira non è un caso di corruzione sportiva. Sono stati forniti alcuni servizi che sono stati documentati. Non sono state individuate condotte aventi rilevanza penale riconducibili al reato di corruzione sportiva". Laporta attacca Tebas per aver fornito alle autorità inquirenti "dati che erano errati, mostrando una mancanza di professionalità. Da presidente della Liga, sta avendo un comportamento assolutamente irresponsabile. Sta cercando di ledere la nostra reputazione e convincere la Uefa a partecipare a questo linciaggio pubblico". Di contro ringrazia invece Rubiales e Infantino per "non aver preso parte al linciaggio senza processo", e poi si sfoga contro il Real Madrid, che si è costituito parte lesa nel procedimento aperto dal tribunale di Barcellona contro il club blaugrana, "una società che è sempre stata favorita dalle decisioni arbitrali. È stata considerata sempre la squadra del regime per la sua vicinanza al potere politico ed economico. Penso che valga la pena ricordare che per 70 anni le persone che nominavano chi doveva fare giustizia in campo erano ex soci, ex giocatori o ex dirigenti del Real Madrid. Questo processo servirà a smascherarli". Per Laporta "niente è casuale. Questa campagna inizia quando il Barça inizia a uscire da un tunnel. Abbiamo salvato il Barça finanziariamente. Stiamo anche facendo bene sul campo. Stanno cercando di destabilizzarci". E tira in ballo il no all'accordo della Liga con Cvc e l'adesione alla Superlega, fino alla questione catalana: "Vogliono danneggiare la reputazione del Barcellona e distruggere uno degli elementi identitari più forti della Catalogna. È l'attacco più feroce subito dal club in tutta la sua storia". E a proposito della Superlega, "siamo dentro non perchè ci sono Real e Juve ma per nostra stessa convizione. Se mi sono sentito con Florentino Perez? No, voglio pensare che si sia trovato sotto pressione. Posso capirlo ma non posso accettarlo. Non mi sembra giusto che si siano costituiti come parte lesa". Laporta, infine, non teme sanzioni da parte della Uefa: "Sono convinto che non accadrà, sarebbe qualcosa senza precedenti con un club del livello del Barcelona. La Uefa sa che si stanno avvalorando alcune false ipotesi, glielo abbiamo spiegato. Abbiamo la capacità di dialogare con la Uefa anche al di là delle divergenze che abbiamo". Da escludere le dimissioni, anzi, "difenderemo il Barça fino all'ultima goccia del nostro sangue". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 17-Apr-23 15:37