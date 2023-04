Tennis: Torneo Banja Luka. Maestrelli stop al turno di qualificazione

Il 20enne pisano si è arreso in due set allo svedese Elias Ymer ROMA (ITALPRESS) – Semaforo rosso per Francesco Maestrelli nel turno decisivo delle qualificazioni del "Srpska Open" (Atp 250 – montepremi 562.815 euro) che si sta disputando sulla terra rossa di Banja Luka, nella Bosnia/Herzegovina (il torneo lo scorso anno si era giocato a Belgrado). Il 20enne tennista pisano, n.168 del ranking, dopo aver eliminato all'esordio il francese Fils, ha ceduto per 7-5 6-4, in poco meno di un'ora e tre quarti di partita, allo svedese Elias Ymer, 27enne di Skara, n.139 del ranking e sesta testa di serie. Il Next Gen toscano recrimina perché è stato avanti per 3-0 in entrambi i set. Nel tabellone principale – dove Cecchinato domenica ha dato forfait – non saranno dunque presenti tennisti italiani. E' il numero uno del mondo, il serbo Novak Djokovic, a guidare il seeding davanti al vincitore di Monte-Carlo, il russo Andrey Rublev, n.6 ATP. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 17-Apr-23 13:29