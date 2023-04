Calcio: Champions. Schmidt “Rimonta difficile ma non impossibile”

Il tecnico del Benfica parla alla vigilia della sfida contro l'Inter di Simone Inzaghi MILANO (ITALPRESS) – Una stagione dominata fin dall'inizio, poi tre sconfitte una di seguito all'altra. Il Benfica non arriva certo a Milano nel suo miglior momento, con due sconfitte consecutive in campionato (contro Porto e Chaves sabato scorso) che hanno ridotto il vantaggio in classifica sullo stesso Porto a soli quattro punti. In mezzo, la sconfitta nell'andata dei quarti contro l'Inter, dopo che in Europa aveva collezionato sei vittorie e due pareggi tra girone e ottavi di finale, 13 risultati utili consecutivi considerando anche i preliminari: "Certo che credo nella rimonta – ha detto il tecnico Schmidt in conferenza -. Credo nella mia squadra, nel calcio tutto è possibile anche se non si parte dal 50 e 50. Non è facile, ma non è impossibile. Dobbiamo segnare, come abbiamo già fatto in Champions, dove abbiamo dimostrato che siamo capaci di fare gol anche in match importanti in trasferta. Anche la settimana scorsa non abbiamo sfruttato le chance, ma domani ci serve una partita bilanciata, servono motivazione e lucidità mentale. Serve una prestazione top a livello di squadra. Domani è il momento per dimostrarlo". Un pensiero condiviso anche dai giocatori: "Secondo me non è impossibile. Partiamo dal 2-0 contro una squadra forte, ma abbiamo le nostre armi – ha detto Antonio Silva -. Dobbiamo portare tutto il buono che abbiamo mostrato in stagione e fare la storia del Benfica". Sarà una partita speciale anche per Rui Costa, presidente del Benfica che sente aria di derby per il suo passato in rossonero: "Partiamo da un risultato negativo, ma è nostro obbligo lottare fino all'ultimo secondo ed è quello che faremo – ha detto l'ex numero 10 -. Il 2-0 è un risultato pesante visto quanto accaduto in campo, ma sono pienamente consapevole che la squadra darà tutto. In questo momento quella contro l'Inter è la partita più importante perché è quella che ci permetterebbe di andare avanti nella competizione. Non getteremo la spugna e lotteremo fino all'ultimo secondo". Servirà l'impresa, perché in caso di eliminazione quanto fatto verrebbe dimenticato in fretta: "Dopo nove mesi e mezzo brillanti, abbiamo vissuto momenti migliori rispetto a questi ultimi giorni – ha detto Rui Costa – Abbiamo guidato il campionato dall'inizio fino a ora. Niente di tutto questo può incidere su quello che è stato fatto per nove mesi e mezzo. La stagione finirà bene, nello spogliatoio ne siamo sicuri". Perché sia davvero così servirà un'impresa, cosa che il Benfica di adesso non sembra in grado di fare: "È un momento difficile, ma siamo in Champions e primi in campionato – ha puntualizzato Schmidt -. Quello che abbiamo fatto finora è stato fantastico, ma adesso abbiamo perso il ritmo e sembra cambiato tutto dopo tre sconfitte di fila. I giocatori hanno fatto cose fantastiche per tutta la stagione, questo vorrà dire qualcosa. Il 2-0 dell'andata non è stato così netto, perché se guardiamo alle occasioni la partita è stata equilibrata. Molte cose aumentano la fiducia, è impossibile non averla dopo questa stagione". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh1/ari/red 18-Apr-23 20:20