Calcio: Europa League. Ripresa Juve al Jtc, Pogba pronto per lo Sporting

Per il centrocampista francese la vicenda dell'estorsione "ha avuto un impatto sui miei infortuni" TORINO (ITALPRESS) – Dopo un giorno di riposo successivo al ko con l'Empoli, la Juventus è tornata ad allenarsi al JTC Continassa per iniziare a preparare il prossimo impegno agonistico, il ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma alle 21 di giovedì 20 aprile 2023 all'Estadio José Alvalade di Lisbona contro lo Sporting. il gruppo allenato da Massimiliano Allegri oggi si è dedicato a esercitazioni per la costruzione della manovra e esercitazioni sulla manovra avanzata con reazione alla palla persa contro difesa schierata. La seduta si è poi conclusa con una partitella. Domani, vigilia della gara in terra portoghese, la squadra svolgerà una seduta mattutina quindi nel pomeriggio ci sarà la partenza per Lisbona dove alle 18.30 locali (le 19.30 in Italia) è prevista la conferenza stampa dell'allenatore bianconero e di un calciatore. Per la gara contro lo Sporting ci sarà molto probabilmente anche Paul Pogba che, come ha riportato il quotidiano sportivo francese L'Equipe, lo scorso 28 marzo ha rilasciato una deposizione agli inquirenti che indagano su sequestro ed estorsione cui fu vittima lo scorso anno. "A lungo questa storia l'ho tenuta per me, solo dopo mi sono confidato con qualcuno. Questa situazione ha avuto un impatto sul mio corpo e in particolare sui miei infortuni, e ne ho parlato con il tecnico della nazionale – ha detto il centrocampista della Juventus riferendosi al ct dei bleus Didier Deschamps -. C'è poi l'impatto psicologico, visto che ero convinto che potessero finirci di mezzo i miei amici e la mia famiglia". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xg3/ari/red 18-Apr-23 17:29