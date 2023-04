Calciomercato: Barça. Inter si informa su Umtiti, Garcia e Lenglet

Ausilio vorrebbe approfittare degli esuberi in casa blaugrana BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – L'Inter è alla ricerca di un paio di difensori per la prossima stagione e guarda in casa Barcellona. Secondo "Sport", dietro il recente viaggio di Piero Ausilio nella Ciudad Condal ci sarebbe la necessità della società nerazzurra di rinforzare la difesa – che perderà di sicuro Skriniar – senza investire troppo, magari approfittando di qualche esubero. In particolare il ds dell'Inter si sarebbe informato su Clement Lenglet, Samuel Umtiti ed Eric Garcia, coi primi due destinati a rientrare dai rispettivi prestiti a Tottenham e Lecce mentre è più complicato arrivare all'ex City che ad oggi non ha alcuna intenzione di cambiare aria. Probabile che i contatti andranno avanti nelle prossime settimane, magari con l'inserimento nella trattativa di altri calciatori. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 18-Apr-23 11:56