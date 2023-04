Tennis: Torneo Barcellona. Prima vittoria Atp per Arnaldi

Il sanremese, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto Munar in due set BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Prima vittoria in carriera nel tabellone principale di un torneo Atp per Matteo Arnaldi. Il 22enne tennista sanremese, proveniente dalle qualificazioni, ha superato il primo turno nel "Barcelona Open Banc Sabadell", torneo Atp 500 in corso sulla terra battuta catalana (montepremi 2.722.480 euro). L'azzurro, n.105 del ranking, ha superato con il punteggio di 6-3 6-4, in quasi due ore di gioco, il 'padrone' di casa Jaume Munar. Al secondo turno Arnaldi se la vedrà con il britannico testa di serie n.12 Daniel Evans (n.26 del ranking), mai affrontato prima. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 18-Apr-23 15:22