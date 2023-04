Tennis: Torneo Monaco. Sonego vince in rimonta, sfida a Zverev

Il torinese piega Halys in tre set e attende il tedesco, testa di serie numero 3 MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego approda al secondo turno del "BMW Open" (Atp 250 – montepremi 562.815 euro), torneo che si sta disputando sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania. Il tennista piemontese, testa di serie numero 6, ha piegato in rimonte in tre set, con il punteggio di 3-6 7-6(5) 7-5, dopo due ore e 30 minuti di gioco, il francese Quentin Halys. Per un posto nei quarti l'azzurro sfiderà negli ottavi il tedesco Alexander Zverev, bye al primo turno in qualità di terza forza del seeding. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 18-Apr-23 18:52