Basket: Nba. Green stop per un turno per aver calpestato Sabonis

L'esterno di Golden State salterà gara-3 della serie play-off con Sacramento ROMA (ITALPRESS) – L'Nba ha sospeso per un incontro l'esterno di Golden State Draymond Green in base allo storico di "atti anti-sportivi" del 33enne esterno. Il cestista dei Warriors era stato espulso ieri durante gara-2 dei play-off sul parquet di Sacramento, avanti 2-0 nella serie, per aver calpestato Domantas Sabonis nel corso dell'ultimo quarto. Non pago del gesto, Green ha anche insultato gli spettatori prima di uscire dal campo. Golden State dovrà quindi privarsi di una delle sue punte di diamante, il leader della sua difesa, per la terza gara contro i Kings, che sembrano ormai lanciati al superamento del turno. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 19-Apr-23 10:06