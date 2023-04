Calcio: Napoli. Kvaratskhelia “Torneremo più forti, il sogno continua”

Messaggio social del georgiano ai tifosi azzurri: "Profondamente dispiaciuto" NAPOLI (ITALPRESS) – "È difficile per me vedere i vostri occhi pieni di lacrime e rendendomi conto che non potrò darvi felicità. Farò del mio meglio per imparare da questa esperienza". Khvicha Kvaratskhelia, 22enne georgiano del Napoli, affida a Instagram la sua amarezza per l'eliminazione degli azzurri nei quarti di Champions per mano del Milan. "Sono profondamente dispiaciuto e assolutamente grato per il vostro supporto che sento ogni secondo! – scrive l'esterno offensivo di Spalletti, che ieri ha fallito un rigore nel finale rivolgendosi ai tifosi – Vi amo tutti e prometto che torneremo più forti! Ci sono molte partite davanti, quindi il sogno continua…". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 19-Apr-23 12:59