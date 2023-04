Calcio: Parma. Krause conferma Pecchia “Ha abbracciato una filosofia”

Il presidente dei ducali: "Un allenatore non può essere giudicato solo sulla promozione" ROMA (ITALRESS) – "Se Pecchia sarà l'allenatore anche del futuro, indipendentemente dalla conquista o meno della Serie A? Assolutamente sì. Ha abbracciato una filosofia e la sta costruendo giorno per giorno. Un allenatore non può essere giudicato solo sulla promozione in Serie A". A confermare a prescindere Fabio Pecchia sulla panchina del Parma è Kyle Krause, presidente del club ducale, che in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. "Se sono soddisfatto dell'attuale posizione del Parma? Si è veramente soddisfatti solo se si è al primo posto. Vediamo come vanno le prossime cinque partite – ha aggiunto Krause – Se i tre risultati utili di fila possono suonare come una svolta in campionato? Pensiamo alla sfida contro il Cagliari, sarà importante per noi e per tutto il nostro ambiente". Il Comune ha detto sì al restyling del Tardini, ma ha posto dei paletti: "La cosa che mi rende più felice è che il Comune di Parma abbia deciso di valorizzare lo stadio nel luogo in cui è nato e cresciuto. E sono felicissimo che lo stadio rimarrà sempre dov'è oggi, nel cuore della città. Questo è un patrimonio per i tifosi, per i cittadini e per la società. Continueremo a dialogare con la città e faremo il meglio per le persone e per la città di Parma". – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 19-Apr-23 09:40