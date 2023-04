Scherma, gesto sportivo della ragazza: non è un modello

1) Lo sport è sana competizione, da sempre. Rispetta la natura convogliandola in regole e parametri oggettivi e superiori e per tutti uguali

2) Chi ha la sfortuna di infortunarsi in qualunque altro sport sa che ha perso l’occasione

3) La ragazza/amica ha fatto un gesto nobile e sportivo, è verissimo. Altrettanto sportivamente l’altra doveva rinunciare alla vittoria.

4) Quando un tennista si infortuna, può essere anche il più forte, se vuole continuare a giocare sa di perdere (proprio recentemente Djokovic ha perso non essendo in forma). Quando un pallavolista, un calciatore si infortuna viene sostituito subito se necessario, dopo le prime cure. Nessuno tira palle più facili per far vincere l’infortunato anche se più meritevole e non può restare in campo se non è il caso. Perché lo sport è anche l’occasione giusta o l’occasione perduta. Come la vita. È una scuola di vita.