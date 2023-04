Tennis: Torneo Firenze. Paolini, Bronzetti e Errani nell’entry list

Tra le iscritte anche la ceca Muchova, l'egiziana Sherif e la canadese Bouchard FIRENZE (ITALPRESS) – Tre tenniste italiane, uno dei più grandi talenti della grande scuola ceca e una ex finalista Slam particolarmente amata dal pubblico. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta questa mattina nella club house del Match Ball Firenze Country Club, è stata resa nota la lista delle tenniste iscritte al 'Firenze Ladies Open', neonato appuntamento WTA 125 in programma sui campi in terra battuta del club di Bagno a Ripoli dal 14 al 21 maggio 2023. Nell'entry list figurano i nomi di tre rappresentanti del grande tennis azzurro: Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, reduci dalla vittoria della nazionale in Billie Jean King Cup a Bratislava, e Sara Errani, ex numero 5 del mondo e finalista di Roma e Roland Garros. Tra le tenniste iscritte meritano attenzione la ceca Karolina Muchova, considerata una delle giocatrici più talentuose del tour, la 26enne egiziana Mayar Sherif e la rediviva Eugenie Bouchard, la canadese finalista a Wimbledon che proprio sui campi in terra rossa toscani tenta di ritrovare la fiducia e i risultati perduti dopo tanti infortuni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 19-Apr-23 11:40