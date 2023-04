Calcio: Jankto si ferma “Devo pensare alla mia salute”

Il centrocampista dello Sparta Praga non giocherà fino a fine stagione PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Jakub Jankto non giocherà più, almeno fino a fine stagione. È lo stesso 27enne centrocampista ceco dello Sparta Praga, in Italia con le maglie di Ascoli, Samp e Udinese, ad annunciarlo in un post su Instagram. "Negli ultimi anni, specialmente nell'ultimo – racconta Jankto, che due mesi fa ha fatto coming out – si sono accumulate tante cose attorno a me che è meglio rallentare e pensare alla mia salute. Dal punto di vista sportivo non è stato il mio miglior anno e mi rattrista soprattutto il fatto che la mia salute e la mia condizione mentale non mi permetteranno di inseguire il titolo e la coppa nazionale", il riferimento ai due trofei per i quali lo Sparta Praga – primo in campionato a +2 sullo Slavia, che affronterà anche nella finale della Coppa della Repubblica Ceca a maggio – è in ballo. Il club ceco già ieri aveva annunciato che Jankto sarebbe stato escluso dalle attività della prima squadra e di aver parlato col giocatore di quanto successo martedì quando è stato fermato dalla polizia mentre era alla guida fra le strade di Praga: stando ai media locali, il giocatore si sarebbe sottoposto al test del palloncino ma non al test antidroga e inoltre sarebbe stato trovato senza patente, che gli era stata ritirata in precedenza. Lo Sparta aveva sottolineato di aver sospeso Jankto per "consentirgli di occuparsi delle sue questioni personali. Il giocatore non è pronto ad adempiere agli obblighi previsti dal suo contratto professionale". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 20-Apr-23 17:36