Calcio: Sudtirol. Casiraghi rinnova, in biancorosso fino al 2025

"Mi mancano 10 gol per diventare il miglior realizzatore del club", dice il centrocampista BOLZANO (ITALPRESS) – Il Sudtirol ha ufficializzato il rinnovo di Daniele Casiraghi fino al 2025. Prolungamento di un anno, dunque, per il 30enne centrocampista il cui contratto sarebbe scaduto il 30 giugno 2024. Dal 2019 il giocatore vanta 142 presenze con la maglia del club con 39 reti e 28 assist. In questa stagione 28 presenze, 2 gol e 6 assist. "Sono contentissimo di proseguire con questa società alla quale sono particolarmente legato, non solo per i successi che abbiamo raggiunto insieme, ma anche e perché cominciano ad essere quattro anni insieme e ormai conosco bene l'ambiente, la città. E' una realtà a cui sono molto affezionato. Con l'FC Südtirol ho vissuto il salto di categoria, approdando ad un campionato molto più complicato rispetto a quello di Lega Pro, c'è molta più qualità e molta più fisicità, però guardando i risultati che abbiamo ottenuto direi che ci siamo adattati benissimo nonostante un inizio un po' difficile, poi ci siamo uniti e ora dobbiamo solo finire in bellezza questo campionato. Mi è stato detto che mi mancano dieci reti per diventare il miglior realizzatore del Südtirol. Non lo sapevo, ma ora è uno degli obiettivi che mi pongo".